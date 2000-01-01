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Помимо чаш мы производим: костровые сферы, кубы и дровяные грили
Уже более 2000 довольных клиентов со всей России
Среди наших клиентов - Вадим Галыгин, Яна Поплавская, Валуев и многие другие.
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Записали видео для вас прямо со склада!
Мы открыты для наших клиентов! Видео снято на телефон нашим мастером.
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