Производитель костровых чаш №1 в России и СНГ 
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ТОЛСТОСТЕННЫЕ КОСТРОВЫЕ ОЧАГИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СО СРОКОМ СЛУЖБЫ БОЛЕЕ
10 ЛЕТ  
 ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ ОТ ПРОГАРА 
ПРОЙДИТЕ ОПРОС И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 5%
Бережная и быстрая доставка в любую точку России и СНГ прямо до адреса
Официальная гарантия 5 лет от прогара, средний срок службы - 10 лет
Более 75 моделей в наличии и изготовление чаш по индивидуальному дизайну
Опыт более 7 лет в создании металлоизделий высшего качества
Производство более 2000 м2 и современное высокоточное оборудование
Официальный производитель костровых чаш и дровяных грилей №1 в России
Нам доверяют более
3000 клиентов и вот почему:
Выберите свою костровую чашу
Посмотрите наши чаши , тут только малая часть, больше чаш в нашем каталоге
Дремучий лес
Уличная костровая чаша Дремучий лес поможет окунуться в дивную непроходимую чащу, где на пути поджидают дикие животные. Картина захватывает дух. На фоне яркого оранжевого пламени перед вами оживут волки, воющие на луну, кабаны, лисы.
от 11 900₽
Созвездия
Что может быть лучше, чем чистый воздух и звездное небо теплым летним вечером? Костровая чаша Созвездия сделает ваш отдых спокойным, поможет разобраться в себе и, возможно, найти то самое душевное равновесие, которого порой так не хватает.

от 11 900₽
Кошки
Костровая чаша Кошки – это уникальное изделие, которое поможет организовать комфортный и приятный отдых. Стенки очага украшают ласковые и красивые кошки.  Разжигая огонь в костровой чаше, вы увидите, как загораются яркие звезды.
от 11 900₽

Охота и рыбалка

Отличный подарок для тех, кто занимается рыбалкой или охотой. Перед нами открывается уникальная картина. С одной стороны – лес с большим озером, где рыбак занимается любимым делом. На другой части чаши – сильный и уверенный охотник в поисках добычи.
от 11 900₽
Жар-Птица
Жар-птица – персонаж известных славянских сказок. Символ удачи, счастья, любви. Костровая чаша Жар птица принесет вашей семье уют, комфорт и семейное благополучие. Как только вы разожжете огонь в ней, перья сказочного персонажа будут сиять ярким пламенем.
от 11 900₽
Волки
Волк может создать совершенно разные настроения. С одной стороны, он олицетворяет силу, хитрость, храбрость. Изображение животного, дополняясь языками пламени, создает ощущение безопасности, так как волк становится вашим другом и защитником.
от 11 900₽
Бабочки
Бабочки - символ легкости и свободы. В сочетании с огнем они выглядят красиво и необычно. Чаша Бабочки поможет сделать из обычного сада по-настоящему волшебный. Множество бабочек будут разлетаться по вашему двору, как только в очаге начнут полыхать огненные языки.
от 11 900₽
Ёжик в тумане
Костровая чаша Ежик в тумане не только способна сделать отдых на природе комфортным, но поможет вернуть в волшебное беззаботное детство. Вы снова ощутите себя ребенком около. Детская картина оживает на фоне огня, создавая силуэты героев любимого мультфильма рядом с вами. 
от 11 900₽

Погрузитесь в уютную атмосферу с нашими  горящими чашами

Фото прислали наши любимые клиенты

Помимо чаш мы производим: костровые сферы, кубы и дровяные грили

  • Огнеупорная краска до 1200 градусов
  • Толщина металла  от 4 мм
  • Можно выбрать любой рисунок или сделать уникальную чашу с персональным дизайном 

Уже более 2000 довольных клиентов со всей России

Среди наших клиентов - Вадим Галыгин, Яна Поплавская, Валуев и многие другие. 

защищены гарантией 5 лет по договору, в течение которой мы без проблем заменим чашу в случае брака
не поддаются ржавчине и коррозии, благодаря порошковой окраске в два слоя
не деформируются и не прогорают, благодаря использованию жаропрочной стали 09Г2С
выдерживают нагрев до 1200С, благодаря специальной термоустойчивой краске Certa
Мы закупаем металл у завода НЛМК в нашем городе Липецк. Это позволяет создавать продукт, который прослужит Вам более 10 лет!

Наши чаши:
Почему чаши от Империи Огня?

Посмотрите видео с нашего производства и убедитесь в качестве

Не можете определиться с выбором?
Ответьте на несколько вопросов, и наш менеджер поможет вам подобрать идеальную костровую чашу
Если вы не нашли подходящий дизайн костровой чаши, то можно заказать модель, разработав свой уникальный проект.

Специалисты компании Империя Огня смогут воплотить в жизнь любые идеи. Вы можете подобрать оптимальный диаметр очага и изобразить на стенках все, что только пожелаете. Над созданием проекта будет работать профессиональный дизайнер.

Уникальная костровая чаша создаст уютную атмосферу во время отдыха. Дизайн, который будет близок вашей душе, подарит невероятные эмоции. А языки пламени сделают картину яркой и оригинальной. Хорошо продумайте, чтобы вы хотели видеть на костровой чаше.

Стоимость услуги – 5 тысяч рублей.
Индивидуальный дизайн

Записали видео для вас прямо со склада!

Мы открыты для наших клиентов! Видео снято на телефон нашим мастером.

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Контакты


Адрес: 

Офис: г.Москва , Цветной бульвар 25с6

Производство: г. Липецк, Поперечный проезд 2 вл 13

Телефон: +7 (960)141-28-48

Email: sale.fireempire@mail.ru

ООО "ИМПЕРИЯ ОГНЯ"
ОГРН: 1214800000513
Липецкая область, г Липецк, Лебедянское ш, д. 2, помещ. 9 
Телефон: +7 (960)141-28-48
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