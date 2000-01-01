Если вы не нашли подходящий дизайн костровой чаши, то можно заказать модель, разработав свой уникальный проект.



Специалисты компании Империя Огня смогут воплотить в жизнь любые идеи. Вы можете подобрать оптимальный диаметр очага и изобразить на стенках все, что только пожелаете. Над созданием проекта будет работать профессиональный дизайнер.



Уникальная костровая чаша создаст уютную атмосферу во время отдыха. Дизайн, который будет близок вашей душе, подарит невероятные эмоции. А языки пламени сделают картину яркой и оригинальной. Хорошо продумайте, чтобы вы хотели видеть на костровой чаше.



Стоимость услуги – 5 тысяч рублей.

